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Мелис Расим и Дария Великова се класираха за четвъртфиналите на двойки

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Спорт
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Лиа Каратанчева и Денислава Глушкова отпаднаха на сингъл на турнира W50 в Пловдив.

Лиа Каратанчева
Снимка: БФ Тенис
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Българките Мелис Расим и Дария Великова се класираха за четвъртфиналите на двойки на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

Расим и Великова победиха с 6:3, 7:5 Лорена Шаедл (Германия) и Саумя Виг (Индия) за 93 минути. На четвъртфиналите българките ще играят срещу победителките от мача между Лидия Енчева/Ива Иванова и поставените под №2 Джулия Адамс (САЩ)/Мерел Хуудт (Нидерландия).

Лиа Каратанчева (на снимката) и Денислава Глушкова отпаднаха в първия кръг на сингъл.

Каратанчева отстъпи с 0:6, 4:6 на Юле Нимайер (Германия), а Глушкова загуби с 1:6, 1:6 от поставената под №4 Селин Хенеман (Швеция).

По-късно днес срещата си от първия кръг на сингъл ще изиграе участващата с „уайлд кард" 16-годишна Елеонора Тонева. Българката ще се изправи срещу Лаура Маир (Италия).

Още шест българки ще изиграят утре срещите си от първия кръг на сингъл.

Поставената под №1 в схемата Елизара Янева ще играе срещу Марго Маке (Белгия). Първата ракета на България при жените спечели през миналата седмица турнира от същата категория W50 в Пазарджик.

Втората поставена Росица Денчева ще се изправи срещу Алесандра Мацола (Италия). 19-годишната Денчева спечели преди осем дни турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция).

В първия кръг ще има два мача с изцяло българско участие. Поставената под №7 националка Лидия Енчева ще играе срещу Ива Иванова, а Юлия Стаматова ще срещне бронзовата медалистка от Европейското първенство до 18 години Валерия Гърневска.

Това е третият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а през миналата седмица имаше турнир в Пазарджик.

До края на годината страната ни ще бъде домакин на още два турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пловдив предстоят турнирите в Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

#Лиа Каратанчева #Дария Великова #Мелис Расим #Денислава Глушкова

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