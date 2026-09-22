Динко Динев отпадна на старта на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Сан Диего на твърди кортове с награден фонд 107 хиляди долара. Той загуби от швейцареца Дилан Дитрих, който е под номер 409 в световната ранглиста на АТР, с 3:6, 1:6 за малко повече от час на корта.

Българинът, който е номер 797 в ранглистата, участва с "уайлд кард" на турнира. Динев бе равностоен до 3:3 в първия сет, но загуби последните три гейма, допускайки два пробива.

Във втората част Дитрих започна уверено с два пробива, като поведе с категоричното 5:0. Едва тогата Динко Динев спечели първия си гейм, като спаси два мачбола на свой сервис, но в следващата част мачът бе затворен при 6:1.

Във втория кръг на турнира швейцарът ще срещне третия поставен в схемата на турнира Кийгън Смит от САЩ.