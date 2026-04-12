Димитър Кузманов започна с победа в квалификациите на турнир в Португалия

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира от сериите „Чалънджър 125" в Оейраш (Португалия) с награден фонд от 203 900 евро.

Българинът победи поставения под №10 в схемата на пресявките Едас Бутвилас (Литва) с 6:1, 1:6, 6:4. Двубоят продължи два часа и четири минути. В решителната трета част двамата си размениха по един пробив, след което Кузманов спечели подаването на съперника си в десетия гейм и затвори мача в своя полза.

Той заработи 3 точки за световната ранглиста, а в спор за място в основната схема ще играе срещу първия поставен и №152 в света Пабло Ламас Руис (Испания).

В надпреварата на двойки ще участва друг българин – Александър Донски. Заедно със Сидхант Бантия (Индия) те ще се изправят в първия кръг срещу третите поставени Срирам Баладжи (Индия) и Нийл Оберлайтнер (Австрия).