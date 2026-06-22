Димитър Маринов е преизбран за председател на Българския фармацевтичен съюз (БФС), съобщиха във Фейсбук от Съюза. Изборът на новото ръководство на съсловната организация е направен по време на Осмия редовен конгрес, който се проведе в неделя в Боровец. За заместник-председатели са избрани проф. Асена Сербезова и Стефан Минков, а за главен секретар - Светослав Крумов.

Членове на Управителния съвет на БФС са Анжела Мизова, Анна Тодорова, Васил Маджаров, Васил Ходжев, Валентин Андонов, Велина Григорова, Евгения Димитрова, Елина Петкова-Георгиева, Светослав Стоев, Симеон Георгиев и Цветанка Лютакова.

За председател на Контролната комисия е избран Тодор Найденов. Комисията по етика ще ръководи Златина Делчева. Председател на Комисията по качество е Христина Лебанова.

Новият екип си поставя за цел да продължи активното сътрудничество с държавните институции, да защитава професионалните интереси на магистър-фармацевтите в България и да гарантира високо качество на фармацевтичните услуги за българските пациенти.