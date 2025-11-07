Димитър Митков осигури първа домакинска победа на Ботев Пловдив в Първа лига

Ботев (Пловдив) постигна първа победа като домакин от началото на сезона във футболната Първа лига. В среща от 15-ия кръг на шампионата „канарчетата“ осъществиха пълен обрат и надделяха с 2:1 срещу Добруджа.

В герой за „жълто-черните“ се превърна влезлият като резерва Димитър Митков, който отбеляза и двете попадения за своя тим през втората част, след като Ивайло Михайлов бе дал аванс на гостите от Добрич през първото полувреме. Добруджа пък игра с човек по-малко на терена от 65-ата минута, когато Ди Матео Ловрич получи втори жълт и съответно червен картон, тъй като умишлено се забави прекалено при излизането си от терена за смяна.

С постигната победа Ботев събра актив от 17 точки и временно се изкачи до осмото място в класирането, докато съставът, воден от Атанас Атанасов, остава на дъното в подреждането с 10 точки.

Точно след половин час игра Добрдужа поведе в резултата. След центриране на Антон Иванов отдясно Матеус Леони надскочи Армстронг Око-Флекс и насочи добре с глава. Християн Славков успя да парира, но при добавката Ивайло Михайлов се разписа от близка дистанция, за да даде аванс на своя тим.

Девет минути по-късно голмайсторът за гостите пробва отново да затрудни стража на Ботев с изстрел от границата на наказателното поле, но право в ръцете на Славков.

Втората част започна с точен удар на Емануел Оджо от близо 25 метра, който обаче не затрудни Галин Григоров.

В 61-ата минута „жълто-черните“ изравниха. Андрей Йорданов центрира по земя от ляво към Франклин Маскоте, който продължи технично с пета към резервата Димитър Митков и на метър пред голлинията той нямаше как да сбърка за 1:1.

Четири минути по-късно гостите останаха с човек по-малко на терена. Ди Матео Ловрич се забави прекалено при излизането си за смяна и главният съдия Станимир Тренчев му показа втори жълт и съответно червен картон.

В 74-ата минута „канарчетата“ се възползваха от численото си преимущество и осъществиха пълен обрат. Голмайстор отново бе Димитър Митков, който бе на точната позиция, за да засече прострелно подаване на Самуел Калу отдясно – 2:1.

В 85-ата минута Никола Солдо можеше да сложи точка на спора с трето попадение за „канарчетата“, но ударът му след центриране от левия фланг премина встрани от целта. Веднага след това на другата врата пък Християн Славков се отличи с ключова намеса, за да запази преднината на "жълто-черните". Стражът показа блестящ рефлекс, след като Венцислав Керчев засече с глава прецизно подаване от корнер.

До края Добруджа опита натиск и в петата минута от добавеното време на мача можеше да изравни, но Славков отново се намеси подобаващо при опасен изстрел на Матеус Леони от границата на наказателното поле и така Ботев стигна до победата.