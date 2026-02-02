Димитър Николов и Весела Лечева ще открият еврошампионата по спортна стрелба

Кметът на Бургас Димитър Николов и председателят на Българския стрелкови съюз и вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба Весела Лечева ще открият официално европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас.

Официалната церемония ще се проведе утре (3 февруари) от 18:30 часа в „Арена Бургас“. Състезателните дни са от 4 до 14 февруари, а входът за зрители е свободен. Около 800 участници от близо 40 държави идват в България за европейското първенство, а мащабът на събитието е наистина сериозен, тъй като на него ще бъдат излъчени еврошампионите и при младежите, и във възрастите до 18 и до 16 години.

За първи път от три десетилетия България приема такъв мащабен континентален шампионат по спортна стрелба. България е била домакин на европейско първенство по спортна стрелба четири пъти – през 1975, 1985, 1992, като последното досега се провежда в София през 1996 година.