БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Раздават над 300 медала на европейското по спортна стрелба в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Шампионатът за юноши и девойки ще стартира на 3 февруари.

раздават 300 медала европейското спортна стрелба бургас
Слушай новината

Общо 332 медала ще бъдат раздадени по време на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас. Отличията са специална изработка за шампионата на Стария континент у нас. На лицевата част са изобразени мишена, морски вълни и шевица, символизиращи съответно спортната стрелба, Бургас и България, а на гърба е пресъздадено логото на Европейската конфедерация по спортна стрелба.

Официалното откриване ще се състои на 3 февруари от 18:30 ч. Състезателните дни са от 4 до 14 февруари, а входът за зрители е свободен. Около 800 участници от близо 40 държави идват в България за европейското, а мащабът на събитието е наистина сериозен, тъй като на него ще бъдат излъчени еврошампионите и при младежите, и във възрастите до 18 и до 16 години.

Общо 54 финала (27 на въздушна пушка и 27 на въздушен пистолет) ще се проведат по време на мащабното събитие - за младежи (мъже и жени), юноши и девойки до 18 и юноши и девойки до 16 години. Единствено в четирите състезания при дуетите (на въздушна пушка и въздушен пистолет) до 16 и до 18 години се присъждат по две трети места. Така в "Арена Бургас" ще бъдат връчени общо 108 златни, 108 сребърни и 116 бронзови медала.

Шампионатът на Стария континент се организира от Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба. България приема Европейско първенство по спортна стрелба за първи път от 30 години.

За първи път от три десетилетия България приема такъв мащабен континентален шампионат по спортна стрелба. България е била домакин на Европейско първенство по спортна стрелба четири пъти – през 1975, 1985, 1992, като последното досега се провежда в София през 1996 година.

#Европейско първенство по спортна стрелба за юноши и девойки в Бургас 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Други спортове

Отново силен резултат за Божидар Саръбоюков
Отново силен резултат за Божидар Саръбоюков
Спортни новини 03.02.2026 г., 20:50 Спортни новини 03.02.2026 г., 20:50
Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля Стоян Добрев: По-добрият вариант е да се оттегля
Чете се за: 04:02 мин.
Весела Лечева ще даде старт на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас Весела Лечева ще даде старт на европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас
Чете се за: 03:35 мин.
Павел Николов и Мирослав Минчев последователно подобриха националния рекорд на 200 м летящ старт по пистово колоездене Павел Николов и Мирослав Минчев последователно подобриха националния рекорд на 200 м летящ старт по пистово колоездене
Чете се за: 01:15 мин.
Италианецът, който пренесе огъня през времето Италианецът, който пренесе огъня през времето
Чете се за: 06:57 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ