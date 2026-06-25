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Димитър Тонев се завърна в родния си клуб

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Спорт
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За последно атакуващият футболист бе част от състава на Черно море.

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Снимка: Startphoto.bg
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Шесто ново попълнение за Ботев Пловдив, след като Димитър Тонев се завърна в клуба.

Пловдивчанинът е роден на 15 октомври 2001 г. и е част от един от най-успешните набори в детско-юношеската школа на клуба.

До момента той има 75 мача в професионалния футбол с екипа на Ботев Пловдив, в които е отбелязал 4 гола и е направил 5 асистенции.

За последно Тонев бе част от състава на Черно море, като най-запомнящи се остават попаденията му във вратата на Левски София.

#ПФК Ботев Пловдив #Димитър Тонев

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