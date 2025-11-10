Димитрис Итудис: Трябва да бъдем постоянни

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис заяви, че очаква много агресивно лице от тима на Баскония в предстоящия във вторник сблъсък между двата отбора от десетия кръг в Евролигата.

Гръцкият специалист говори пред медиите по време на тренировката на тима в зала "Арена 8888" в София, където утре ще се проведе мача между израелския и испанския тим.

"Връщаме се обратно в Евролигата и очакваме да отговорим (бел. р - на загубата от Апоел Йерусалим във финала за Купата на Лигата в Израел) подобаващо. Баскония пристига в София с три поредни победи. Те биха у дома Дубай, Анадолу Ефес и Виртус Болоня. Това е нов отбор, много атлетичен, който бе изграден това лято. Те играят много агресивно и в защита, и в нападение, с много високо темпо. Обичат бързата игра, борят се добре и под двата коша. Тимът на Баскония съчетава младост, атлетизъм и опит", каза Итудис.

"Няма един ключ за победа в подобен мач. Трябва да бъдем постоянни, да се опитаме да покажем нашата игра в нападение и да бъдем умни. Ако успеем да намалим креативността на някои от техните играчи, това ще ни бъде от голяма полза", добави бившият старши треньор на ЦСКА Москва и Фенербахче.

Аут за предстоящия двубой са Томер Гинат, който преминава процес на рехабилитация, както и Ям Мадар и Бруно Кабокло, които са трайно контузени.

Апоел е лидер в класирането на Евролигата заедно с отборите на Цървена звезда и Жалгирис с по седем победи и две поражения. Баскония е на 17-о място с три успеха и шест поражения.