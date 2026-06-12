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Динко Динев достигна до полуфиналите на турнир в Кайзери

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Спорт
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22-годишният българин е поставен под №5 в схемата на турнира.

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Снимка: БФ тенис
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Динко Динев достигна до полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният българин, който е поставен под №5 в схемата, надигра третия поставен Адхитя Ганесан (САЩ) със 7:5, 6:2 в мач, продължил час и 33 минути.

Американецът поведе с 5:4 в първия сет, но Динев успя да отрази сетбол при 40:30 точки, а впоследствие обърна до 7:5 в своя полза и взе аванс в общия резултат. Във втората част българинът изостана с 1:2, но спечели пет поредни гейма, за да затвори срещата.

Така на полуфиналите Динко Динев ще се изправи срещу водача в схемата Иван Мареро Курбело (Испания).

#Динко Динев

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