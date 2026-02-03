БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Динко Динев с успешно начало на турнир в Кувейт

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

французин спря динко динев ираклион
Снимка: БТА
Българският тенисист Динко Динев се класира за втория кръг на турнира на твърда настилка в Захра (Кувейт). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара. 21-годишният българин надделя над Корай Кърчъ (Турция) с 6:4, 6:2 за час и 21 минути игра.

Динев осъществи пробив още при втория сервис гейм на съперника си, за да поведе с 2:1, но после допусна пробив в шестия гейм, с което турчинът изравни резултата при 3:3. Българинът обаче веднага върна брейка и до края на първия сет и двамата спечелиха подаванията си.

Във втората част Динев проби при резултат 2:2 и не загуби повече геймове до края на срещата, с което си осигури участие в следващата фаза.

Там българинът ще се изправи срещу победителя от мача между Мелих Анаватан (Турция) и Роко Пиати (Монако).

По-късно днес Динко Динев ще участва и в турнира по двойки, където с Йоан Найденов ще се изправят срещу поставените под номер 1 представители на Турция Мерт Тюркер и Мерт Йоздемир.

# Динко Динев

Националите по тенис тренират в пълен състав преди мача с Белгия за Купа Дейвис
Националите по тенис тренират в пълен състав преди мача с Белгия за Купа Дейвис
Валентин Димов: Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала Валентин Димов: Искаме да постигнем победа в тази прекрасна зала
Чете се за: 01:55 мин.
Българските национали започнаха подготовка за мача с Белгия за Купа Дейвис Българските национали започнаха подготовка за мача с Белгия за Купа Дейвис
Чете се за: 01:50 мин.
Прогрес за Григор Димитров в ранглистата на ATP Прогрес за Григор Димитров в ранглистата на ATP
Чете се за: 01:25 мин.
Спад за Виктория Томова в класацията на WTA Спад за Виктория Томова в класацията на WTA
Чете се за: 01:35 мин.
Шампионът от Australian Open Димитър Кисимов: Мечтая да спечеля титла от Големия шлем при мъжете и да вляза в Топ 3 Шампионът от Australian Open Димитър Кисимов: Мечтая да спечеля титла от Големия шлем при мъжете и да вляза в Топ 3
Чете се за: 02:27 мин.

У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:32 мин.
По света
