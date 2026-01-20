Директорът на Национален парк „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол и положителен тест за наркотици

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов е катастрофирал, тестовете за алкохол и наркотици са отчели 2.31 промила алкохол в издишания въздух и наличие на канабис.

Андонов се е блъснал с личната си кола в сградата на гробищния парк на село Боровец, община Кочериново около 18:30 часа вчера.

Пристигналите на място полицаи са направили тестове с дрегер, които са отчели положителни резултати. Андонов е оспорил теста за марихуана.

Настанен е в благоевградска болница, взета му е и кръв за анализ.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.