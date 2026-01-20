БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:32 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:00 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Директорът на Национален парк „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол и положителен тест за наркотици

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази
директорът парк bdquoрилаldquo катастрофира 231 промила алкохол положителен тест наркотици
Слушай новината

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов е катастрофирал, тестовете за алкохол и наркотици са отчели 2.31 промила алкохол в издишания въздух и наличие на канабис.

Андонов се е блъснал с личната си кола в сградата на гробищния парк на село Боровец, община Кочериново около 18:30 часа вчера.

Пристигналите на място полицаи са направили тестове с дрегер, които са отчели положителни резултати. Андонов е оспорил теста за марихуана.

Настанен е в благоевградска болница, взета му е и кръв за анализ.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.

#природен парк "Рила" #алкохол #катастрофа #наркотици

Последвайте ни

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
2
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Испания потъва в траур
3
Испания потъва в траур
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
4
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
5
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва
6
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
6
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти

Още от: Регионални

И в Бургаско обявиха грипна епидемия
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Автомобили до 3,5 т вече преминават през граничния преход "Рудозем - Ксанти" Автомобили до 3,5 т вече преминават през граничния преход "Рудозем - Ксанти"
Чете се за: 00:37 мин.
Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с фалшиви 100 евро Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с фалшиви 100 евро
Чете се за: 02:20 мин.
Гребният канал на Пловдив замръзна, увеличиха охраната Гребният канал на Пловдив замръзна, увеличиха охраната
Чете се за: 02:20 мин.
Спират водата в части на София - вижте къде Спират водата в части на София - вижте къде
Чете се за: 01:45 мин.
Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти", който е връзката между Родопите и Беломорието Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти", който е връзката между Родопите и Беломорието
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
58% от левовете в обращение са изтеглени 58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
И в Бургаско обявиха грипна епидемия И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – от 6 до 22 февруари по БНТ В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – от 6 до 22 февруари по БНТ
Чете се за: 23:32 мин.
Спорт
В Давос се решава съдбата на Гренландия, Тръмп продължава да иска...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Наследството на Валентино: Италианският дизайнер почина на 93 години
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Силна геомагнитна буря удари Земята
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ