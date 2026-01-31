Добруджа се раздели с нападател

Аарон Апия вече не е футболист в Първа лига.
Ръководството на новака във футболния елит на България – Добруджа (Добрич) обяви раздялата с нападателя Аарон Апия.
Престоят на швейцарския футболист в Първа лига няма да се запомни с нищо съществено - юношата на Йънг Бойс не вкара нито веднъж в девет шампионатни мача, както и в две срещи за Купата на България.
„ПФК Добруджа и Аарон Апия се разделят по взаимно съгласие. лагодарим на Аарон за професионализма и усилията, които вложи по време на престоя си в клуба. Пожелаваме му здраве и успехи в бъдещата му кариера“, написаха от пресслужбата на Добруджа в профила на тима във Фейсбук.