Добруджа се раздели с нападател

Ръководството на новака във футболния елит на България – Добруджа (Добрич) обяви раздялата с нападателя Аарон Апия.

Престоят на швейцарския футболист в Първа лига няма да се запомни с нищо съществено - юношата на Йънг Бойс не вкара нито веднъж в девет шампионатни мача, както и в две срещи за Купата на България.