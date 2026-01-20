Добруджа привлече португалско крило

Отборът на Добруджа привлече португалския офанзивен футболист Бубакар Хане, съобщиха от клуба.

Дясното крило е юноша на Пасош де Ферейрa, като в своята кариера е играл още за Уулвърхямптън, Цюрих, Жил Висенте и други.

26-годишният Хане разполага със сериозен международен опит, включително над 20 мача в Португалската Първа лига, над 30 срещи в Португалската Втора лига, както и над 10 мача младежкия шампионат на Англия.

Футболистът вече се присъедини към лагера на Добруджа и започна подготовка с тима.