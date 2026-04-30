БНТ 1 със специална програма на 1 май, посветена на 150...
Чете се за: 02:37 мин.
Временни промени в движението по пътища в страната заради...
Чете се за: 04:02 мин.
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
Чете се за: 01:25 мин.
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Чете се за: 02:07 мин.
Коя е Михаела Доцова?
Чете се за: 01:07 мин.
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Чете се за: 05:57 мин.
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Чете се за: 03:25 мин.
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Чете се за: 01:30 мин.

Доклад на ЕК хвали гладкото и ефикасно въвеждане на еврото в България

Десислава Апостолова , Източник: БТА
Чете се за: 01:22 мин.
Въвеждането на еврото в България е било гладко и ефикасно. Това е заключението на доклад на ЕК за присъединяването на страната ни към еврозоната.

На 1 януари 2026 г. България стана 21-вият член на еврозоната. Оценката на доклада е, че практическата подготовка за преминаването към евро е протекла по план и че кампанията за обществена информация, съфинансирана от Комисията, е предоставила навременна и целенасочена информация на гражданите.

Според Евробарометър 78% от хората в България се чувстват добре информирани за въвеждането на еврото, а 62% намират процеса за гладък и ефикасен. Едномесечният период на двойно обращение на български лев и евро през януари е протекъл по организиран начин.

Според доклада, както и при предишните преминавания към евро, и в България е имало обществена загриженост относно евентуалното въздействие на преминаването към евро върху цените.

ЕК смята, че българските власти са предприели всички необходими стъпки за предотвратяване на злоупотреби и че въздействието на неоправданите увеличения на цените върху общата инфлация е било сравнително малко и в общи линии е в съответствие с наблюдаваното при предишните преминавания към евро.

ТОП 24

Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
1
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Коя е Михаела Доцова?
2
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
3
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
4
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
5
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
6
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Европа

Евродепутатът Андрей Новаков: Европейското финансиране е кръвоносната система на българската икономика
Евродепутатът Андрей Новаков: Европейското финансиране е кръвоносната система на българската икономика
САЩ ще обсъдят нови планове за удари в Иран САЩ ще обсъдят нови планове за удари в Иран
Чете се за: 01:10 мин.
Зеленски с коментар за това ще има ли временно примирие с Русия за 9 май Зеленски с коментар за това ще има ли временно примирие с Русия за 9 май
Чете се за: 01:05 мин.
Автобус падна в река Сена край Париж Автобус падна в река Сена край Париж
Чете се за: 00:50 мин.
Нападение срещу евреи в Лондон: Полицията го окачестви като терористична атака Нападение срещу евреи в Лондон: Полицията го окачестви като терористична атака
Чете се за: 01:12 мин.
Европа се затопля все по-бързо Европа се затопля все по-бързо
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

20 години затвор за Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, поиска прокуратурата
20 години затвор за Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София,...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Временни промени в движението по пътища в страната заради Джиро д'Италия Временни промени в движението по пътища в страната заради Джиро д'Италия
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Кой е 241-вият депутат в новия парламент? Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Защитата на шофьора на катастрофиралия автобус край Малко Търново...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Предупреждават за измамни сайтове при продажба на винетки
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Трагичен инцидент: Работник загина в изкоп в центъра на Бургас
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
САЩ ще обсъдят нови планове за удари в Иран
Чете се за: 01:10 мин.
По света
