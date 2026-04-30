Доклад на ЕК хвали гладкото и ефикасно въвеждане на еврото в България

Въвеждането на еврото в България е било гладко и ефикасно. Това е заключението на доклад на ЕК за присъединяването на страната ни към еврозоната.

На 1 януари 2026 г. България стана 21-вият член на еврозоната. Оценката на доклада е, че практическата подготовка за преминаването към евро е протекла по план и че кампанията за обществена информация, съфинансирана от Комисията, е предоставила навременна и целенасочена информация на гражданите.

Според Евробарометър 78% от хората в България се чувстват добре информирани за въвеждането на еврото, а 62% намират процеса за гладък и ефикасен. Едномесечният период на двойно обращение на български лев и евро през януари е протекъл по организиран начин.

Според доклада, както и при предишните преминавания към евро, и в България е имало обществена загриженост относно евентуалното въздействие на преминаването към евро върху цените.

ЕК смята, че българските власти са предприели всички необходими стъпки за предотвратяване на злоупотреби и че въздействието на неоправданите увеличения на цените върху общата инфлация е било сравнително малко и в общи линии е в съответствие с наблюдаваното при предишните преминавания към евро.