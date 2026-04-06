БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

 

Доналд Тръмп-младши пристига на посещение в Босна и Херцеговина

Николай Кръстев от Николай Кръстев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Запази
Доналд Тръмп - младши
Снимка: БТА/архив
Слушай новината

Синът на президента на САЩ Доналд Тръмп — Доналд Тръмп-младши — пристига във вторник в Баня Лука, съобщава местното издание Nezavisne, което се позовава на свои източници в управлението на босненската Република Сръбска.

Очаква се той да се срещне в Баня Лука с бизнесмени и представители на институциите в местната сръбска автономна област – Република Сръбска, съобщават медиите в Босна и Херцеговина.

Въпреки че все още няма официално потвърждение на тази информация, Милорад Додик потвърди новината.

Най-големият син на президента на САЩ, който преди това бе в Белград, пристига в Баня Лука на двудневно посещение, за да обсъди евентуални инвестиции от компании, които оперират в рамките на бизнес империята на семейство Тръмп и под чието управление са, след като Доналд Тръмп бе избран за втори път за президент на САЩ, отбелязва още местното издание.

Опитът за свързване на властите от босненската сръбска област със семейство Тръмп се възприема от местните медии като „агресивно лобиране“, което правителството в Баня Лука, намиращо се под контрола на Милорад Додик, води от години в САЩ.

Вследствие на това бе постигната отмяната на американските санкции спрямо бившия президент Милорад Додик и неговите близки сътрудници през октомври 2025 г. Оттогава Баня Лука води политика на сближаване с президента на САЩ Доналд Тръмп и заявява готовност да сътрудничи с американски инвестиционни компании от техния регион.

Въпреки отмяната на санкциите, Милорад Додик и неговите колеги продължават да оспорват Дейтънско мирно споразумение и многократно поставят въпроса за отделянето на Република Сръбска от Босна и Херцеговина. Това поставя под съмнение териториалната цялост на бившата югославска република, в която се водеше най-кръвопролитната война по време на разпадането на СФРЮ през 90-те години.

В заключение изданието допълва в коментарен план, че Вашингтон все още не е реагирал на изострената риторика на Милорад Додик за отделянето на Баня Лука от Сараево.

#Доналд Тръмп-младши #Босна и Херцеговина

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: По света

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ