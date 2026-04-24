Донски отпадна на крачка от финала на турнир в Рим

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 75" в Рим (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия) отстъпиха с 4:6, 4:6 от водачите в схемата Николас Бариентос (Колумбия) и Ариел Беар (Уругвай). Срещата продължи час и 17 минути.

Българинът и индиецът допуснаха пробив в седмия гейм на първия сет, който загубиха с 4:6. Втората част също беше решена от само един пробив в седмия гейм в полза на изключително опитните Бариентос и Беар.

За достигането си до полуфиналите Александър Донски заработи 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която тази седмица заема 105-о място, но с този успех си гарантира рекордно класиране, като ще се изкачи до 103-тата позиция.