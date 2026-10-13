Доживотен затвор без замяна за Чавдар Бояджиев за убийствата край Лозен

Софийският градски съд осъди Чавдар Бояджиев на доживотен затвор без право на замяна за убийствата на трима души, изнудване, придружено с убийство, и незаконно притежание на оръжие. Присъдата е от 12 октомври, съобщиха от пресцентъра на Софийската градска прокуратура.

Бояджиев е признат за виновен за убийството на млада жена в село Лозен на 6 април 2022 г., както и за убийствата на Яна Велинова и Иво Колев през август 2023 г.

По обвинението за убийството на Иво Колев съдът е установил, че Бояджиев се е опитал да го принуди със сила и заплахи да му даде пари назаем. След като мъжът отказал, Бояджиев го убил.

Подсъдимият е признат за виновен и за незаконно притежание на огнестрелно оръжие и боеприпаси, открити в автомобила му в района на Айтос.

Снимки: Архив

Това е втора присъда на Софийския градски съд по делото. През месец май 2025 г. съдът отново наложи на Бояджиев доживотен затвор без право на замяна, но Софийският апелативен съд отмени присъдата и върна делото за ново разглеждане.

Новата присъда подлежи на обжалване.