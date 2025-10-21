БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"ДПС - Ново начало" търси формула срещу спекулата при цените на храните

"ДПС - Ново начало" търси формула срещу спекулата при цените на храните
Слушай новината

Необходимостта от категоричен ангажимент на държавата за прилагането на мерките срещу спекулата на цените на продуктите от потребителската кошница са обсъдили на заседание на ПГ на "ДПС - Ново начало". Те са изпратили писма до КЗК и КЗП, с които искат информация за изпълнението на мерките срещу спекулата.

"След срещите и приемните с граждани, които народните представители от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО провеждат всяка седмица, депутатите информираха, че в районите им хората изпитват притеснения и затруднения, заради спекулативно нарастване на цените", става ясно от публикация на партията във Фейсбук.

Депутатите са обсъдили практиките за натиск върху цените на храните в европейските страни - конкретно Гърция и Румъния, чиито модели са предизвикали поевтиняване на основни хранителни стоки между 10 и 45%, пишат още от партията.

