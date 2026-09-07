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Дунав и Славия слагат край на кръга в Първа лига

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Спорт
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Русенци ще търсят пътва домакинска победа от началото на сезона в Първа лига.

Дунав и Славия слагат край на кръга в Първа лига
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С двубоя Дунав – Славия ще бъде сложен край на осмия кръг в Първа лига. Мачът на Градския стадион в Русе е в понеделник, 7 септември от 20:30 часа.

„Драконите“ имат само един успех от началото на сезона след завръщането си в елита и той бе извън дома – срещу затъналия Локомотив Пловдив с 2:1 на „Лаута“. Дунав не бе далеч от успеха срещу Локомотив София в миналия кръг, но направи 2:2 с „железничарите“.

Важно е да се отбележи все пак, че тези два положителни резултата – единствените за селекцията на Емануел Луканов до момента, дойдоха в последните три кръга. Загубата от Черно море с 1:3 на „Тича“ беше допусната в края.

Славия на Ратко Достанич поведе срещу Левски в отложения двубой от петия кръг през седмицата, но беше обърнат в рамките на пет минути през втората част. „Белите“ са интересен отбор досега, като трудно губят, но и трудно побеждават – само една победа, която до дойде при гостуването на Ботев Враца с 3:0, при четири ремита и две поражения (освен това от Левски, и срещу Арда с 0:1 в Кърджали)

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Дунав Русе #ПФК Славия

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