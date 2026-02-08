Душан Косич: Един мач не означава нищо

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) коментира успеха в София над Славия.

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич очаквано остана доволен от победата с 2:0 като гост над Славия в среща от Първа лига.

„Бяхме дисциплинирани и играхме задружно. Не знаехме как точно ще изглежда Славия, но най-важното е, че се предпазихме от контузии, с изключение на Иту. Със сигурност е много по-лесно, когато печелим", каза Косич.

"Топ изпълнение при първия гол - много добър преход, попадението беше страхотно. Без Умарабев не може, а той изигра много силен мач. Новите играчи са млади, имат нужда от подкрепа. Те работят много и помагат. Един мач не означава нищо“, коментира специалистът.

Косич добави също, че той и неговият щаб се опитват да извлекат максимума от отбора на пловдивчани.

„Можем да заменим контузения Димитър Илиев и продадения Хуан Переа. Важно е да работим здраво, да работим като отбор. Днес страдахме в последните 20 минути, но се справяме добре за момента. Сменихме 20 футболисти за тази една година, откакто съм тук. Искаме да сме най-добрата версия на себе си, даваме шанс на младите, опитваме се да се усъвършенстваме, опитваме се да изстискаме максимума от този отбор. Горд съм от щаба и от момчетата", завърши наставникът.

Ратко Достанич: Тази загуба боли
Ратко Достанич: Тази загуба боли
Старши треньорът на Славия ще иска от играчите си бърза реакция.
Чете се за: 01:22 мин.
Локомотив (Пловдив) си тръгна с три точки от визитата на Славия
Локомотив (Пловдив) си тръгна с три точки от визитата на Славия
Гостите се наложиха с 2:0.
Чете се за: 01:30 мин.
