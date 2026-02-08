Душан Косич: Един мач не означава нищо

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) коментира успеха в София над Славия.
Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич очаквано остана доволен от победата с 2:0 като гост над Славия в среща от Първа лига.
„Бяхме дисциплинирани и играхме задружно. Не знаехме как точно ще изглежда Славия, но най-важното е, че се предпазихме от контузии, с изключение на Иту. Със сигурност е много по-лесно, когато печелим", каза Косич.
"Топ изпълнение при първия гол - много добър преход, попадението беше страхотно. Без Умарабев не може, а той изигра много силен мач. Новите играчи са млади, имат нужда от подкрепа. Те работят много и помагат. Един мач не означава нищо“, коментира специалистът.
Косич добави също, че той и неговият щаб се опитват да извлекат максимума от отбора на пловдивчани.
„Можем да заменим контузения Димитър Илиев и продадения Хуан Переа. Важно е да работим здраво, да работим като отбор. Днес страдахме в последните 20 минути, но се справяме добре за момента. Сменихме 20 футболисти за тази една година, откакто съм тук. Искаме да сме най-добрата версия на себе си, даваме шанс на младите, опитваме се да се усъвършенстваме, опитваме се да изстискаме максимума от този отбор. Горд съм от щаба и от момчетата", завърши наставникът.