Душан Косич: Един мач не означава нищо

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич очаквано остана доволен от победата с 2:0 като гост над Славия в среща от Първа лига.

„Бяхме дисциплинирани и играхме задружно. Не знаехме как точно ще изглежда Славия, но най-важното е, че се предпазихме от контузии, с изключение на Иту. Със сигурност е много по-лесно, когато печелим", каза Косич.

"Топ изпълнение при първия гол - много добър преход, попадението беше страхотно. Без Умарабев не може, а той изигра много силен мач. Новите играчи са млади, имат нужда от подкрепа. Те работят много и помагат. Един мач не означава нищо“, коментира специалистът.

Косич добави също, че той и неговият щаб се опитват да извлекат максимума от отбора на пловдивчани.