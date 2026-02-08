Ратко Достанич: Тази загуба боли

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич коментира загубата с 0:2 от Локомотив (Пловдив) в Първа лига. Наставникът на столичани сподели, че за него ще бъде от значение как ще реагират играчите му след поражението.

„Много лошо първо полувреме за нас. След почивката рискувахме. Тази загуба боли, никога не е удобно. Поемам загубата за себе си. Трябва да намерим начин момчетата да влязат най-бързо в ритъм“, каза треньорът на „белите“.

„Искахме да се върнем в мача, но Локомотив използва контрите си. Ние не знаехме как да ги спрем. Трябва да извлечем поуки от грешките. Работя с младите всеки ден, знам за какво става дума. Никой не дава време. За мен е най-важното те да дават всичко от себе си. Трябва да подкрепяме младите, за да вървим в правилната посока. Интересува ме реакцията след загуба. След победа всички са добри футболисти. Даваме шансове на младите, това ми харесва. Аз поемам отговорност за загубата. Няма да спра, ще давам път на младите, трябва да използват шансовете си“, завърши специалистът.