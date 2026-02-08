БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:12 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ратко Достанич: Тази загуба боли

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Славия ще иска от играчите си бърза реакция.

ратко достанич липсваше късмет
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич коментира загубата с 0:2 от Локомотив (Пловдив) в Първа лига. Наставникът на столичани сподели, че за него ще бъде от значение как ще реагират играчите му след поражението.

„Много лошо първо полувреме за нас. След почивката рискувахме. Тази загуба боли, никога не е удобно. Поемам загубата за себе си. Трябва да намерим начин момчетата да влязат най-бързо в ритъм“, каза треньорът на „белите“.

„Искахме да се върнем в мача, но Локомотив използва контрите си. Ние не знаехме как да ги спрем. Трябва да извлечем поуки от грешките. Работя с младите всеки ден, знам за какво става дума. Никой не дава време. За мен е най-важното те да дават всичко от себе си. Трябва да подкрепяме младите, за да вървим в правилната посока. Интересува ме реакцията след загуба. След победа всички са добри футболисти. Даваме шансове на младите, това ми харесва. Аз поемам отговорност за загубата. Няма да спра, ще давам път на младите, трябва да използват шансовете си“, завърши специалистът.

Свързани статии:

Душан Косич: Един мач не означава нищо
Душан Косич: Един мач не означава нищо
Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) коментира успеха в София...
Чете се за: 01:40 мин.
Локомотив (Пловдив) си тръгна с три точки от визитата на Славия
Локомотив (Пловдив) си тръгна с три точки от визитата на Славия
Гостите се наложиха с 2:0.
Чете се за: 01:30 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Ратко Достанич #ПФК Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
1
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
2
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
3
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
6
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
6
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...

Още от: Български футбол

Стоилов, Кръстев и Гьозтепе с равенство в Турция
Стоилов, Кръстев и Гьозтепе с равенство в Турция
Ботев Пловдив и Берое поделиха точките след нулево равенство Ботев Пловдив и Берое поделиха точките след нулево равенство
Чете се за: 00:42 мин.
Душан Косич: Един мач не означава нищо Душан Косич: Един мач не означава нищо
Чете се за: 01:40 мин.
Локомотив (Пловдив) си тръгна с три точки от визитата на Славия Локомотив (Пловдив) си тръгна с три точки от визитата на Славия
Чете се за: 01:30 мин.
Добруджа постигна класическа победа в домакинството си на Септември Добруджа постигна класическа победа в домакинството си на Септември
Чете се за: 01:15 мин.
Лудогорец: Футболът затъна в кал и лъжи - време е за оставки или конгрес Лудогорец: Футболът затъна в кал и лъжи - време е за оставки или конгрес
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано/Кортина 2026 Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Две стотни разделиха Малена Замфирова от четвърфиналите в паралелния гигантски слалом Две стотни разделиха Малена Замфирова от четвърфиналите в паралелния гигантски слалом
Чете се за: 01:20 мин.
Сноуборд
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Във Велинград ремонтите идват и си отиват, но тя остава:...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ