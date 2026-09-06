Душан Косич: Много важна победа за нас

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич не скри задоволството си от победата срещу Черно море с 1:0 в среща от Първа лига.

"Знаехме, че се нуждаем от тази победа по всякакъв начин. Щастливи сме, това мога да кажа. Това е част от принципите на играта, не само от системата. Първото полувреме беше добро, много неравни бяха и двата отбора, те се бориха през миналата година за място в Европа", каза Косич в интервю след двубоя.

"Имах усещането, че можем да спечелим, много важна победа за нас, Мисля, че ще се промени нагласата. Печелили сме много важни победи, това е сигнал, че можем да се справяме по-добре", добави специалистът.

Косич коментира и предстоящия мач срещу градския съперник Ботев.