Локомотив Пловдив надви минимално Черно море

Локомотив (Пловдив) записа втори успех от началото на сезона, след като се наложи с 1:0 над Черно море (Варна) в двубой от осмия кръг на Първа лига. Единственото попадение на „Лаута“ реализира Райън Ляйтън в 21-вата минута.

Домакините можеха да поведат още в началото. В четвъртата минута Крист Лонгвил се възползва от грешка в защитата на Черно море, преодоля Живко Атанасов и остана очи в очи с Кристиан Томов. Нападателят реализира, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради нарушение на котдивоареца срещу Атанасов.

Локомотив все пак стигна до гол в 21-вата минута. Райън Ляйтън отправи силен удар от границата на наказателното поле, при който топката рикошира в крака на Асен Дончев. Кристиан Томов бе изненадан от промяната в траекторията и не успя да се намеси.

Пловдивчани имаха повече възможности до почивката, като в 31-вата минута Лонгвил бе близо до второ попадение. Нападателят стреля с глава, но топката срещна напречната греда.

Черно море опита да промени развоя след почивката, а Александър Колев, който се появи в игра на полувремето, застраши вратата на домакините в 54-тата минута. Той насочи топката с глава към вратата от трудна позиция, но Боян Милосавлевич бе на мястото си и спаси. Стражът на Локомотив се намеси решаващо и при още няколко опасни опита на гостите.

„Моряците“ имаха периоди на натиск през второто полувреме, но така и не успяха да създадат достатъчно чисти положения за изравнителен гол.

Най-добрата възможност за Черно море дойде в 81-вата минута. Асен Дончев отправи мощен удар от далечна дистанция, но напречната греда отново се оказа преграда пред топката и Локомотив запази минималната си преднина до края.

С успеха пловдивчани се изкачиха на 11-ото място в класирането, изпреварвайки именно Черно море, който вече е 12-и.