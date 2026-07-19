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Душан Косич: Заслужавахме повече

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Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
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Старши треньорът на Локомотив Пловдив коментира поражението от Лудогорец на старта на шампионата.

Душан Косич
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не скри разочарованието си след поражението с 0:1 от Лудогорец в мач от първия кръг на българското първенство по футбол.

„През първото полувреме играхме добре и имахме положения, но техният вратар беше невероятен. Те отбелязаха в последния възможен момент, в първата ситуация, в която не бяхме внимателни. Аз обаче се гордея с момчетата, защото имахме достатъчно положения. Трябва да продължим със същата енергия“, каза Косич след последния съдийски сигнал.

„Първите мачове винаги са трудни, но показахме достатъчно енергия. Направихме добър мач и съм ядосан, че не успяхме да вземем повече, но трябва да го преглътнем. Момчетата заслужаваха повече“, добави треньорът.

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