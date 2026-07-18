Лудогорец постигна минимален успех над Локомотив Пловдив с гол на Ивайло Чочев

Лудогорец победи Локомотив Пловдив с минималното 1:0 в мач от първия кръг на Първа лига. Ивайло Чочев отбеляза победното попадение.

Пловдивчани имаха отлична възможност да открият резултата още в 5-ата минута на стадион "Хювефарма Арена" в Разград. Каталин Иту отне топката от краката на Сон и се озова сам срещу вратаря, но Хендрик Бонман изби изстрела му в корнер. До края на полувремето стражът се справи с изстрели на Жулиан Лами и Парвиз Умарбаев.

Домакините откриха резултата в добавеното време на първата част. Боян Милосавлевич изби удар с глава на Ивайло Чочев, но полузащитникът се разписа при добавката.

След почивката "смърфовете" бяха далеч по-активни в преден план. Бонман отрази изстрели на Адриан Кова и Ивайло Иванов, а Лукаш Райън стреля в напречната греда.

Пет минути преди края на редовното време гол на резервата Крист Лонгвил бе отменено след намесата на ВАР заради засада.