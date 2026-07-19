Томас Райс: Важното е, че взехме трите точки

Новият старши треньор на Лудогорец Томас Райс записа победа с 1:0 над Локомотив (Пловдив) в дебюта си начело на „орлите“. Той имаше само пет тренировки с отбора преди днешната среща на „Хювефарма Арена“.

„Ситуацията е интересна за целия отбор. Тренирахме само пет дни заедно и видяхме някои неща, върху които трябва да работим. Локомотив имаше доста положения и трябва да се защитаваме по-добре. Важното е, че взехме трите точки“, заяви Райс след последния съдийски сигнал.

„Отборът е добре подготвен и запази суха мрежа, което е добре. Постигнатото като резултати се гради още по време на подготовката. Надявам се контузените да се завърнат по-скоро, а и има такива, които почиват след световното първенство. Днес обаче останалите се бориха един за друг, а качеството и характерът бяха на ниво. Не бива да се извиняваме, че спечелихме три точки“, каза още той.