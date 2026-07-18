Септември и Арда започнаха сезона с равенство

Септември София и Арда Кърджали завършиха 1:1 в среща от първия кръг на Първа лига. Бирсент Карагарен откри резултата за гостите в 17-ата минута, а Себастиян Уейд изравни за Септември в началото на второто полувреме.

Срещата се игра на Националния стадион "Васил Левски".

Гостите поведоха в резултата с гол-шедьовър на Бирсент Карагарен в 17-ата минута. Халфът прати топката от воле пред наказателното поле и не остави шансове за вратаря на Септември Владимир Иванов.

Септември изравни в 53-ата минута с гол на Себастиян Уейд, който от близка дистанция реализира за 1:1.