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Лудогорец привлече национала на Египет Хосам Абделмагид

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Спорт
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25-годишният бранител имаше важна роля в мачовете на "фараоните" на Мондиал 2026

Египет Нигерия Хосам Абделмагид
Снимка: БГНЕС
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Лудогорец привлече египетския национал Хосам Абделмагид. Централният защитник, който бе капитан на един от най-титулуваните африкански клубове – Замалек, ще продължи кариерата си в 14-кратния български шампион.
В събота Лудогорец и шампиона на Египет Замалек финализираха трансфера на футболиста, а Хосам Абделмагид успешно премина медицинските прегледи и фитнес тестовете.

25-годишният бранител пристига в Разград след впечатляващо представяне както на клубно, така и на национално ниво. Абделмагид беше част от състава на Египет на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, където остави своя отпечатък, реализирайки победната дузпа срещу Австралия в 1/16 финала, класирайки “фараоните” за осминафиналите в турнира. Абделмагид записа 53 минути в този мач, игра и при победата на Египет с 3:1 над Нова Зеландия в групите.

Заради участието си на Мондиала Хосам Абделмагид в момента е в заслужена почивка и няма да играе в мача с Локомотив Пловдив - първи за двата отбора от новия сезон.

#Лудогорец

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