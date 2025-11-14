Два български финала след първия ден на европейското по спортна аеробика

Решителните изпълнения, които ще определят европейските шампиони, са предвидени по програма за неделя.
България започна силно участието си на европейското първенство по спортна аеробика за мъже и жени в Ганджа (Азербайджан), като още след първия ден на квалификациите си осигури два финала.
При жените Борислава Иванова се класира сред най-добрите осем, след като получи 19.200 точки и завърши шеста в пресявките. Съотборничката ѝ Моника Джамбова остана 24-а с 17.500 точки и не успя да намери място във финалната осмица. Най-висок резултат в квалификациите постигна украинката Анастасия Курашвили, оценена с 20.200.
В състезанието при мъжете Александър Мишинков също спечели място във финала, като зае осмата позиция с 19.000 точки. Лидер в квалификациите е испанецът Мигел Мане, който оглави класирането с 20.050 точки.
Вторият ден от надпреварата ще предложи българско участие в тройките и смесените двойки.
Европейските шампиони от Анталия — Борислава Иванова и Христо Манолов — ще защитават титлата си, а световните шампиони за юноши и девойки Християна Златанова и Александър Мишинков ще направят своя дебют при мъжете и жените.
Бронзовите медалисти от Световните игри това лято — Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов — ще се включат в битката за отличията в конкуренцията на още 19 тройки.
