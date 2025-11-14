Два български финала след първия ден на европейското по спортна аеробика

България започна силно участието си на европейското първенство по спортна аеробика за мъже и жени в Ганджа (Азербайджан), като още след първия ден на квалификациите си осигури два финала.

При жените Борислава Иванова се класира сред най-добрите осем, след като получи 19.200 точки и завърши шеста в пресявките. Съотборничката ѝ Моника Джамбова остана 24-а с 17.500 точки и не успя да намери място във финалната осмица. Най-висок резултат в квалификациите постигна украинката Анастасия Курашвили, оценена с 20.200.

В състезанието при мъжете Александър Мишинков също спечели място във финала, като зае осмата позиция с 19.000 точки. Лидер в квалификациите е испанецът Мигел Мане, който оглави класирането с 20.050 точки.

Вторият ден от надпреварата ще предложи българско участие в тройките и смесените двойки.

Европейските шампиони от Анталия — Борислава Иванова и Христо Манолов — ще защитават титлата си, а световните шампиони за юноши и девойки Християна Златанова и Александър Мишинков ще направят своя дебют при мъжете и жените.

Бронзовите медалисти от Световните игри това лято — Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов — ще се включат в битката за отличията в конкуренцията на още 19 тройки.



Решителните изпълнения, които ще определят европейските шампиони, са предвидени по програма за неделя.