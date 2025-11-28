Два четвъртфинала за Стефани Стоева на турнир в Кардиф

Стефани Стоева достигна до четвъртфиналите на единично жени и на двойки заедно с Цветина Попиванова на международния турнир по бадминтон за мъже и жени от „International Series“ в Кардиф (Уелс). Четвъртфиналистка е и Гергана Павлова.

Стефани Стоева, която е номер 1 в схемата, победи квалификантката Чиа Нин Хсу (Англия) с 21:7, 21:10 за 20 минути. В спор за място на полуфиналите по-късно днес тя излиза срещу чехкинята Луцие Крулова.

Стоева играе и на двойка жени, но не със своята сестра Габриела Стоева, а със Цветина Попиванова. Двете се наложиха над Шарлот Фреер и Шрутхика Сентил (Англия) с 21:13, 21:13 за 24 минути и продължават на четвъртфиналите.

Осмата в схемата при жените Гергана Павлова спечели срещу Елена Фан (Франция) с 21:16, 21:19 за 35 минути и следващата й съперничка ще бъде Атина Торнилд (Дания).

На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев, втори поставени, загубиха във втория кръг от Джонти Рус (Англия) и Ейми Уайтман (Уелс) с 15:21, 19:21 за 24 минути.

Панев и Цветомир Стоянов отпаднаха на двойки мъже след поражение от Оливър Бачала и Джонти Рус (Англия) с 12:21, 16:21.