ИЗВЕСТИЯ

Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

Два дрона ще помагат при бедствия и пожари в Бургас

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Умната техника ще помогне за по-бързи и ефективни реакции при кризи

Два дрона ще помагат при бедствия и пожари в Бургас
След интензивните пожари през лятото и опустошителната огнена стихия във вилна зона „Остриците“ край Бургас, която изпепели над 20 къщи, постройки и автомобили, Община Бургас се сдоби с два високотехнологични дрона с термокамераи, нощно виждане и 3D заснемане.

„След големия пожар край Изворище и трудното овладяване на стихията решихме, че е необходимо да се закупят специализирани дронове, които да се използват за локализиране на огнища, въздушен мониторинг в реално време и подпомагане на оперативните екипи при вземане на решения в кризисни ситуации. Още тогава обещахме да дарим единия на бургаската пожарна“, заяви кметът Димитър Николов, след като предостави специализираното оборудване на директора на бургаската РДПБЗН, комисар Николай Николаев.

Двата дрона бяха тествани на територията на Авиомузей Бургас. Умната техника ще помогне за по-бърза и ефективна реакция при пожари.

„Това е изключително важна техника за работата ни, защото ще идентифицираме местата, където възникват пожари, и по този начин пожарните автомобили ще стигат безпрепятствено и навреме до мястото на инцидента“, коментира комисар Николаев.

Специализираният дрон, който Община Бургас дарява на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, значително ще подобри възможностите за наблюдение, превенция и бърза реакция при пожари.

Дронът има 40 минути полетно време и след приключване на мисията се връща автоматично към своята зарядна станция, която може да бъде разположена директно на терен. Оборудван е с термокамера за откриване на температурни аномалии и алармиране при риск, камера за нощно виждане, както и специализирани сензори за рискови зони.

Поддържа 2D и 3D заснемане, може да изпълнява полети по предварително зададени мисии и точки, а софтуерът му генерира и обединява 2D/3D модели в един файл, позволявайки измерване на височини, обеми и кубатури. Всички данни се съхраняват в облак и са достъпни за анализ в реално време.

Дронът ще подпомага ранното откриване на пожари, оценката на риска от разпространение и прецизното насочване на екипите към точните координати, както и работата на мобилната пожарогасителна инсталация в труднодостъпни райони. Вторият дрон, който остава за нуждите на Общината, ще се използва за цялостен мониторинг и превенция на рискови зони на територията на Бургас.

Предвижда се специализирано обучение на служителите на РДПБЗН, членове на доброволното формирование и общински служители oт Университетски Център за Информационно и Компютърно Обслужване към Русенски университет "Ангел Кънчев", по време на което служителите ще се сдобият с необходимите професионални умения и ще бъдат сертифицирани за управление на летателните средства и обработка на получените данни според сферата на тяхното използване.

Паралелно с това ще бъде осигурена мобилна пожарогасителна инсталация за бърза реакция в труднодостъпни райони, която ще допълни и засили работата на местните служби по защита от бедствия и аварии. В комбинация с данните, предоставяни от дроновете, тази технология ще позволи по-ефективно и гъвкаво управление на пожарните интервенции.

Финалното надграждане на капацитета на Община Бургас за противодействие на пожари е свързано с изграждането на интелигентна система за ранно откриване на пожари, включваща мрежа от противопожарни кули, оборудвани с автономна видео- и димова детекция. Системата ще осигурява 24-часово наблюдение на пожароопасни територии и ще обхваща цялата територия на Община Бургас, предоставяйки навременна информация за рискове и възникнали инциденти.

Проектът предвижда и изпълнение на природосъобразни решения, свързани с залесяване и възстановяване на дървесни видове в засегнати от пожари територии на Община Бургас.

