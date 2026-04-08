Два полуфинала за България на европейското по скокове на батут за юноши и девойки

Сред първите 24 попаднаха Александра Вакарелска и Цветин Стоянов.

Българските състезатели при юношите и девойките се класираха за два полуфинала в първия ден на Европейското първенство по скокове на батут в Портимао, Португалия. Сред първите 24 попаднаха Александра Вакарелска и Цветин Стоянов.

Вакарелска събра 89.420 точки (41.650 точки първа комбинация и 47.860 точки втора) и се нареди на 23-а позиция при девойките. Останалите родни представителки не успяха да достигнат до втората фаза - Преслава Пенчева е 33-а с 85.580 точки, Мирела Косева е 52-а с 58.550, Микаела Христова е 55-а с 52.560.

В отборното класиране България в състав Вакарелска, Пенчева, Христова и Косева завърши на 11-о място с 234.860 точки.

При юношите Стоянов влезе сред полуфиналистите, след като се нареди 17-и с 94.240 точки ( 43.460 точки първа комбинация и 50.780 втора). Другият българин Александър Райчев е 34-и с 89.390.

#Европейско първенство по скокове на батут в Портимаммо 2026 г.

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
1
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
2
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
3
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
4
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
5
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
6
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
3
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
4
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
5
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
6
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Спортни новини 08.04.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 08.04.2026 г., 20:50 ч.
