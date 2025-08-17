Двама български национали до 16 г. попаднаха сред най-добрите в индивидуалните класации на Евробаскет

Българският национален отбор за момчета до 16 години приключи на 14-то място участието си на европейското първенство в Скопие Дивизия Б. Това обаче не спря двама българи в състава, воден от Милен Дудев, да намерят място сред най-добрите в индивидуалните класации. Това са Иво Валентинов и Кристиян Занов.

Валентинов попадна в две от графите. Талантът на Миньор 2015 приключи в Топ 5 по асистенции. Гардът раздели четвъртото място с Аарон Она Ембо от Белгия, като двамата имат по 4.6 завършващи подавания за 7 мача. 16-годишният баскетболист се нареди сред най-добрите и при стрелбата от далечна дистанция. 183-сантиметровият плеймейкър завърши на деветата позиция с по 38.7% успеваемост. Той приключи участието си на шампионата в северномакедонската столица с по 7.7 точки и 3.0 борби.

От своя страна Занов също имаше стабилни изяви. Играчът на БУБА Баскетбол остави добри впечатления в класацията при чадърите. Тежкото крило финишира на четвъртото място в това отношение, разделяйки го с Густав Ерихсен от Дания и Андреш Бахти от Швеция. 16-годишният талант приключи с по 1.9 блокирани стрелби за 7 срещи. 204-сантиметровият баскетболист регистрира още по 9.7 точки и 8.7 овладени под двата ринга топки.