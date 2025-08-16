Българските национали до 16 г. завършиха 14-и на Евробаскет

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
В последния си мач играчите на Милен Дудев отстъпиха пред Унгария.

Национален отбор на България по баскетбол до 16 г.
Снимка: БФ Баскетбол
Българският национален отбор за момчета до 16 години приключи на 14-то място участието си на европейското първенство в Скопие, Дивизия Б. Баскетболистите на Милен Дудев отстъпиха пред Унгария с 61:77 в мача за 13-та позиция. В зала „Яне Садански“ българите трябваше да догонват още от самото начало, а до края всичките им опити да отговорят на предизвикателството на унгарците бяха неутрализирани.

Така българският тим завърши с три победи и четири загуби на шампионата в северно македонската столица. Стартът се оказа сравнително равностоен и слаборезултатен. Впоследствие унгарците нарушиха въпросното статукво и след 10 минути игра авансът им бе 8 точки. Символичните гости залагаха често на добрата си игра в нападение и на старта на втората част, което им донесе двуцифрена разлика. Българите често не намираха ритъм в нападение, което допълнително затрудни тяхната задача да изглеждат по-равностойно и помогна на унгарския отбор да се изстреля в края на първото полувреме при 46:28.

През второто полувреме българският тим отново не намери сили да стопи изоставането си и да даде по-сериозен отпор на унгарците, които до края удържаха стабилната си преднина, а с това и своята победа.

Калоян Марчев наниза 13 точки за българите.

Марк Шафко и Бенедек Гаспар имат по 14 точки за победителите, като вторият завърши и с 11 борби.

