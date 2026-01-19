БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Удължават грипната епидемия във Варна
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
ЗАПАЗЕНИ

Двама български рефери с престижен наряд в Шампионската лига по футзал

Спорт
Признание за българското съдийство.

двама български рефери престижен наряд шампионската лига футзал
Българското съдийство постигна ново престижно международно признание. Международните съдии по футзал Иван Иванов и Александър Вангелов получиха назначения за едно от дербитата в четвъртфиналите на Шампионската лига на Европа.

На 23 февруари те ще бъдат съдии на четвъртфиналния двубой от шампионската лига на Европа между Кайрат Алмати (Казахстан) и Картахена (Испания) – сблъсък между два от водещите клубове в европейския футзал.

"Съдийската комисия на Българския футболен съюз пожелават успех на българската съдийска бригада и достойно представяне на най-високото европейско ниво. Вярваме, че най-силните мачове и най-важните назначения за българските арбитри предстоят“, обявиха от съдийската комисия.

През септември Вангелов беше един от арбитрите, които бяха оценени високо в груповата фаза. Той ръководи мачовете тогава от група „F”, където първи се класира Араз Нахичеван (Азербайджан).

#Александър Вангелов #Иван Иванов-футзал #Шампионска лига по футзал 2025/2026

Product image
