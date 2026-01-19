Двама български рефери с престижен наряд в Шампионската лига по футзал

Българското съдийство постигна ново престижно международно признание. Международните съдии по футзал Иван Иванов и Александър Вангелов получиха назначения за едно от дербитата в четвъртфиналите на Шампионската лига на Европа.

На 23 февруари те ще бъдат съдии на четвъртфиналния двубой от шампионската лига на Европа между Кайрат Алмати (Казахстан) и Картахена (Испания) – сблъсък между два от водещите клубове в европейския футзал.

"Съдийската комисия на Българския футболен съюз пожелават успех на българската съдийска бригада и достойно представяне на най-високото европейско ниво. Вярваме, че най-силните мачове и най-важните назначения за българските арбитри предстоят“, обявиха от съдийската комисия.

През септември Вангелов беше един от арбитрите, които бяха оценени високо в груповата фаза. Той ръководи мачовете тогава от група „F”, където първи се класира Араз Нахичеван (Азербайджан).