Двама мъже са арестувани за разпространение на дрога в Разград

Арестуваха двама мъже за притежание и разпространение на наркотици при специализираната полицейска операция в Разград. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в града. Претърсени са автомобилът и имотът на един от задържаните, който е на 20 години. В колата, която била спряна на пътя Разград – Попово в района на село Благоево, са намерени и иззети два вида дрога, укрити на различни места.

В 21-годишния пътник и под лявата седалка са открити джъмпери с бяло прахообразно вещество, което при тестване реагирало положително на кокаин. Под облегалката са намерени още шест полиетиленови плика с бяло кристалообразно вещество, което при тестване реагирало на амфетамин. В претърсения имот в Разград са иззети ел. везна и грендер, които били използвани от задържаните за оформяне на дози от наркотиците.

По случая е образувано досъдебно производство, като работата по разследването продължава.