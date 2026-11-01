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Двама висши сръбски полицаи са арестувани за злоупотреба със служебно положение

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Двама висши сръбски полицаи са арестувани за злоупотреба със служебно положение
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Началникът на Дирекция "Криминална полиция" към сръбското министерство на вътрешните работи Марко Кричак беше арестуван тази сутрин по заповед на Висшата прокуратура в Белград по подозрение в злоупотреба със служебно положение и след наказателна жалба, подадена от адвоката на помощник-директора на полицията Веселин Милич, съобщава сръбското издание "Радар".

По същата жалба е задържан и началникът на Службата за борба с престъпността Бошко Секулович.

Кричак ръководеше полицейската операция след убийството на Александър Нешович Бая в ресторант "27" в елитния белграски квартал "Сеняк", където първоначално за престъплението беше обвинен Веселин Милич, който освен помощник-директор беше и началник на белградската полиция. Сега, както съобщава "Радар", Кричак е заподозрян във фалшифициране на доказателства по това дело и оказване на натиск върху свидетели и обвиняеми да адаптират фактите към вече сформираната конструкция на събитията.

Името на Марко Кричак стана известно на сръбската общественост, когато студентката Николина Синджелич го обвини в заплахи и полицейско насилие в гаража на сръбското правителство по време на масовите антиправителствени протести миналата година през август и повдигна наказателни обвинения срещу него. През ноември Кричак на свой ред повдигна наказателна жалба срещу Синджелич като я обвини в неверни твърдения.

Той е назначен на длъжността началник на Дирекция "Криминална полиция" на 30 декември 2025 г. Започва професионалната си кариера в Агенцията за сигурност и информация, където работи в 5-о управление. След това продължава кариерата си в Министерството на вътрешните работи, в Службата за борба с организираната престъпност (СБПОК), отдел "Борба с наркотиците".

От полицейското управление в Белград, поради нуждите на службата, той преминава в Агенцията за сигурност и информация, в 8-о управление, на длъжността помощник-началник на дирекцията. През 2022 г. става заместник-командир на Звеното за защита на определени лица и обекти, а през 2023 г. е назначен за негов командир, информира сръбската обществена телевизия РТС.

#висши полицаи #арести #Сърбия

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