Двама висши сръбски полицаи са арестувани за злоупотреба със служебно положение

Началникът на Дирекция "Криминална полиция" към сръбското министерство на вътрешните работи Марко Кричак беше арестуван тази сутрин по заповед на Висшата прокуратура в Белград по подозрение в злоупотреба със служебно положение и след наказателна жалба, подадена от адвоката на помощник-директора на полицията Веселин Милич, съобщава сръбското издание "Радар".

По същата жалба е задържан и началникът на Службата за борба с престъпността Бошко Секулович.

Кричак ръководеше полицейската операция след убийството на Александър Нешович Бая в ресторант "27" в елитния белграски квартал "Сеняк", където първоначално за престъплението беше обвинен Веселин Милич, който освен помощник-директор беше и началник на белградската полиция. Сега, както съобщава "Радар", Кричак е заподозрян във фалшифициране на доказателства по това дело и оказване на натиск върху свидетели и обвиняеми да адаптират фактите към вече сформираната конструкция на събитията.

Името на Марко Кричак стана известно на сръбската общественост, когато студентката Николина Синджелич го обвини в заплахи и полицейско насилие в гаража на сръбското правителство по време на масовите антиправителствени протести миналата година през август и повдигна наказателни обвинения срещу него. През ноември Кричак на свой ред повдигна наказателна жалба срещу Синджелич като я обвини в неверни твърдения.

Той е назначен на длъжността началник на Дирекция "Криминална полиция" на 30 декември 2025 г. Започва професионалната си кариера в Агенцията за сигурност и информация, където работи в 5-о управление. След това продължава кариерата си в Министерството на вътрешните работи, в Службата за борба с организираната престъпност (СБПОК), отдел "Борба с наркотиците".

От полицейското управление в Белград, поради нуждите на службата, той преминава в Агенцията за сигурност и информация, в 8-о управление, на длъжността помощник-началник на дирекцията. През 2022 г. става заместник-командир на Звеното за защита на определени лица и обекти, а през 2023 г. е назначен за негов командир, информира сръбската обществена телевизия РТС.