Две титли и два бронзови медала за България при девойките на Балканиадата по художествена гимнастика

Два златни и два бронзови медала на финалите на отделните уреди при девойките младша възраст спечелиха българките на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул.

На обръч Арина Швец стана шампионка с оценка 25.300 точки (трудност 11.000, артистичност 7.200, изпълнение 7.100).

На топка златото взе Миа Александрова с 25.450 (10.700, 7.450, 7.300).

Виктория Евтимов спечели бронзовия медал на финала на бухалки с 23.050 точки (9.000, 7.200, 6.900, наказание -0.050), а Дария Манчева е трета на лента с 20.550 (7.800, 7.050, 5.800, -0.100)

Българското присъствие в съдийския панел е на Християна Тодорова за трудност с уред и на Цвета Кузмова за артистичност.

Вчера България спечели отборните титли в двете възрастови групи.

По-късно днес са финалите на отделните уреди при девойки старша възраст с българско участие.