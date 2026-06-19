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Двойно повече дарения отчитат участниците в изборите на 19 април 2026 година

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Сметната палата публикува отчетите

Двойно повече дарения отчитат участниците в изборите на 19 април 2026 година

Всички участници в изборите на 19 април 2026 г. - 14 партии, 10 коалиции и един инициативен комитет, подадоха отчети пред Сметната палата за приходите и разходите си във връзка с предизборната кампания.

Отчетите на участниците в изборите, както и информация за направените дарения и дарителите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК).

Сметната палата започна одит на финансирането на предизборните кампании на участниците в изборите за народни представители за Народно събрание, проведени на 19 април 2026 г. Одитират се случаите, когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания от даден участник са над 511,29 евро (1000 лева).

Одиторите ще проверяват дали декларираните приходи и разходи по време на предизборната кампания съответстват на реално извършените. Според подадените данни от участниците в изборите по време на предизборната кампания към Единния регистър по Изборния кодекс на Сметната палата, обобщената статистика показва:

Общият размер на направените парични дарения сега е два пъти по-висок в сравнение с изборите през октомври 2024 г.

  • Общ размер на направените парични дарения на участниците на 19 април 2026г.: 1 300 978,76 евро
  • Общ размер на направените парични дарения на 27 октомври 2024 г : 664 693,76 евро.

Общият брой на направените парични дарения е 3,3 пъти по-голям през 2026г. в сравнение с изборите през октомври 2024 г.:

  • Общ брой на направените дарения от физически лица на участниците на 19 април 2026 г.: 844
  • Общ брой на направените дарения от физически лица на участниците на 27 октомври 2024 г.: 250

В съответствие с изискванията на Изборния кодекс, Сметната палата публикува и информацията, която са предоставили доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламни агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, за предоставените от тях услуги на участниците в изборите.

#парламентарни избори 2024 #парламентарни избори 2026 #Сметна палата #дарения

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