Дворецът "Колона" – най-дискретната туристическа атракция в Рим (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:32 мин.
Дворецът отваря рядко и допуска групи от по 10 души

дворецът колона ndash дискретната туристическа атракция рим снимки
Милиони туристи посещават Колизеума и Сикстинската капела всяка година, но само малка част от тях влизат в позлатените зали на най-ексклузивната забележителност в Рим – двореца "Колона", пише Асошиейтед прес.

Частният дом музей е в центъра на града, но собствениците му се придържат към уединения си начин на живот, пазейки картините, скулптурите, бюстовете, гоблените и 76-метровата Голяма зала на бароковия дворец далеч от любопитните погледи. Вратите се отварят за малки групи от по 10 души, водени от историци на изкуството за няколко часа в петък и събота сутрин.

"Не можем да имаме масов туризъм. Това не е желанието ни", каза Елизабета Чекини, реставратор в двореца, добавяйки, че причината да се допускат посетители е, че изкуството умира, когато липсва публична оценка. "Той не е предназначен да бъде музей, който да се комерсиализира."

Наследникът на фамилията – Дон Просперо Колона, все още живее там и рядко дава разрешение за провеждането на събития като представянето на книгата на папа Йоан Павел II през 2005 г. и изложбата на католическа мода, на която присъстваха дизайнерката Дона Версаче и Анна Уинтур от списание "Вог". И двете събития бяха редки случаи, в които журналисти получиха достъп.

Клаудио Стринати, бивш директор на музеите в Рим, подкрепя относителната изолация на двореца, наричайки го „безспорно едно от най-великите художествени наследства на човечеството“ и нещо, което семейството има задължението да защитава.

От XII век дворецът принадлежи на семейство Колона, част от "черната аристокрация" – римските семейства, които остават верни на папата и папската държава, когато италианската армия превзема града през 1870 г., за да създаде обединена нация. Те окачват черни знамена пред дворците си, за да покажат, че са в траур.

В продължение на два века Колона поддържат тръст, който гарантира, че ценните произведения на изкуството в двореца ще останат там завинаги. Принцеса Изабела Колона е известна с това, че е спасила семейните съкровища. Тя избягала от Рим, когато нацистите нахлули, но не преди да разпореди всички произведения на изкуството да бъдат "натъпкани в едно крило на сградата, чиито входове били зазидани", каза Чекини. Войниците не успели да ги намерят.

Днес интериорът разкрива история на власт и привилегии. В Тронната зала портрет увековечава Одоне Колона, който става папа Мартин V през 1417 г. и превръща двореца в папска резиденция за десетилетие. Фреските на тавана на Голямата зала изобразяват подвизите на друг предшественик на Колона, командир Маркантонио, който печели морска битка през XVI век, която се оказва повратна точка за бъдещето на Европа.

Снимки: БТА

#дворецът "Колона" #рим #туристическа атракция

