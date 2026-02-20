БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двукратният шампион Тейлър Фриц продължава към четвъртфиналите в Делрей Бийч в компанията на още четирима американци

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

28-годишният Фриц, който е шампион през 2023 и 2024 година отстрани Рафаел Ходар (Испания) на осминафиналите.

Тейлър Фриц
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Четирима американци, включително поставеният под номер едно Тейлър Фриц, се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 250 в Делрей Бийч, Калифорния, с награден фонд от 700 хиляди долара.

28-годишният Фриц, който е двукратен шампион в надпреварата - от 2023 и 2024 година, се справи с Рафаел Ходар (Испания) със 7:6 (4), 6:4 за час и 46 минути.

Испанецът реализира единствения си пробив за срещата още във втория гейм, за да поведе с 2:0, но съперникът му веднага го върна, а до края на откриващия сет всеки от двамата спечели подаванията си. В тайбрека Фриц осъществи два минипробива и затвори частта още при първия си сетбол. Във втория сет Фриц проби в най-важния момент - при 5:4 в своя полза, с което си осигури участие в четвъртфиналната фаза.

Там той ще срещне сънародника си Томи Пол, който отстрани „щастливия губещ“ Адам Уолтън (Австралия) със 7:6(11), 6:3. Дбувоят между Фриц и Пол ще бъде повторение на финала между двамата през 2024-а

Шампионът от 2018 година Франсис Тиафо победи друг представител на домакините в лицето на квалификанта Закари Свайда с 6:4, 3:6, 7:5 за два часа и 21 минути.

На четвъртфиналите Тиафо ще се изправи срещу Лърнър Тиен (САЩ), който елиминира миналогодишния носител на трофея Миомир Кецманович (Сърбия) с 6:4, 6:7(4), 7:6(5).

Гледайте новините и в Метрото Metro
#тенис турнир в Делрей Бийч 2026 #Тейлър Фриц

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
6
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: ATP

Четвъртфинал за Матео Беретини в Рио де Жанейро
Четвъртфинал за Матео Беретини в Рио де Жанейро
Карлос Алкарас преодоля Карен Хачанов и ще срещне Андрей Рубльов на полуфиналите в Доха Карлос Алкарас преодоля Карен Хачанов и ще срещне Андрей Рубльов на полуфиналите в Доха
Чете се за: 02:02 мин.
Каспер Рууд разочарова домакините и се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Делрей Бийч Каспер Рууд разочарова домакините и се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Делрей Бийч
Чете се за: 01:17 мин.
Карлос Алкарас и Яник Синер продължават към четвъртфиналите в Доха Карлос Алкарас и Яник Синер продължават към четвъртфиналите в Доха
Чете се за: 02:12 мин.
Рафаел Ходар продължава възхода си, чака го сблъсък с Тейлър Фриц Рафаел Ходар продължава възхода си, чака го сблъсък с Тейлър Фриц
Чете се за: 02:20 мин.
Фонсека зарадва Рио с първа победа за сезона Фонсека зарадва Рио с първа победа за сезона
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ