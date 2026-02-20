Двукратният шампион Тейлър Фриц продължава към четвъртфиналите в Делрей Бийч в компанията на още четирима американци

28-годишният Фриц, който е шампион през 2023 и 2024 година отстрани Рафаел Ходар (Испания) на осминафиналите.
Четирима американци, включително поставеният под номер едно Тейлър Фриц, се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 250 в Делрей Бийч, Калифорния, с награден фонд от 700 хиляди долара.
28-годишният Фриц, който е двукратен шампион в надпреварата - от 2023 и 2024 година, се справи с Рафаел Ходар (Испания) със 7:6 (4), 6:4 за час и 46 минути.
Испанецът реализира единствения си пробив за срещата още във втория гейм, за да поведе с 2:0, но съперникът му веднага го върна, а до края на откриващия сет всеки от двамата спечели подаванията си. В тайбрека Фриц осъществи два минипробива и затвори частта още при първия си сетбол. Във втория сет Фриц проби в най-важния момент - при 5:4 в своя полза, с което си осигури участие в четвъртфиналната фаза.
Там той ще срещне сънародника си Томи Пол, който отстрани „щастливия губещ“ Адам Уолтън (Австралия) със 7:6(11), 6:3. Дбувоят между Фриц и Пол ще бъде повторение на финала между двамата през 2024-а
Шампионът от 2018 година Франсис Тиафо победи друг представител на домакините в лицето на квалификанта Закари Свайда с 6:4, 3:6, 7:5 за два часа и 21 минути.
На четвъртфиналите Тиафо ще се изправи срещу Лърнър Тиен (САЩ), който елиминира миналогодишния носител на трофея Миомир Кецманович (Сърбия) с 6:4, 6:7(4), 7:6(5).