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Един загинал и десетки пострадали при сблъсък на влакове във Великобритания

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Катастрофата е станала 100 километра северно от Лондон

Един загинал и десетки пострадали при сблъсък на влакове във Великобритания
Снимка: БТА

Най-малко един човек е загинал при сблъсъка на два влака във Великобритания.

Катастрофата е станала на около 100 километра северно от Лондон. Над 90 души са пострадали, като състоянието на повече от 30 е тежко. Загиналият е машинистът на един от влаковете.

Все още не са ясни причините за катастрофата. Разследващите потвърдиха, че единият влак е бил спрял, когато другият се ударил в него. Според една от версиите автоматичната система за предупреждение за сблъсък не е сработила.

#загинал #влак #катастрофа #Великобритания

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