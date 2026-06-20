Един загинал и десетки пострадали при сблъсък на влакове във Великобритания

Най-малко един човек е загинал при сблъсъка на два влака във Великобритания.

Катастрофата е станала на около 100 километра северно от Лондон. Над 90 души са пострадали, като състоянието на повече от 30 е тежко. Загиналият е машинистът на един от влаковете.

Все още не са ясни причините за катастрофата. Разследващите потвърдиха, че единият влак е бил спрял, когато другият се ударил в него. Според една от версиите автоматичната система за предупреждение за сблъсък не е сработила.