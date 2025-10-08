БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
МВР влезе в сградата на Община Несебър
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Единен орган към МВР да следи за контрола по пътищата, предлага транспортният министър

У нас
Единен орган към МВР да следи за контрола по пътищата, предлага транспортният министър
Снимка: БГНЕС/Архив
Контролът по пътищата, който в момента е пръснат в най-различни ведомства, трябва да се събере в единен орган, който да е под шапката на МВР. Това написа във фейсбук вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

"Именно там трябва да отиде Главна дирекция "Автомобилна инспекция", смята Караджов. Той припомня, че е отправил това предложение още при встъпването си в длъжност като ресорен министър през януари.

В публикацията си министър Караджов обръща внимание на реакциите след случаи на корупция в автомобилната администрация.

"Понякога имам усещането, че живеем в паралелна реалност. Борбата с корупцията се представя като чадър над корупцията. Уволнението на корумпета – като чистка на несправедливо оклеветени. Запазването на следствена тайна, за да се съберат доказателства – като прикриване на скандал. И най-много се възмущават хора, които доскоро управляваха България и не са направили нищо за прекратяване на порочните практики в Главна дирекция "Автомобилна инспекция" , посочва той.

Министър Караджов определя като лъжа твърденията, че Министерството на транспорта се е опитало да скрие скандала със служителите на ГДАИ, поискали подкуп от шофьорите на реквизита на Роби Уилямс. Всичко е документирано и всеки може да го провери, категоричен е той.

Караджов посочва, че досега е получил 25 писмени сигнала и около 20 устни, като шест от тях са за корупция. Всички писмени сигнали са изпратени в прокуратурата, заедно с установените доказателства.

#Гроздан Караджов  #пътни нарушения

