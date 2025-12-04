БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Единодушно парламентът преизбра Кирил Вълчев за генерален директор на БТА

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
При гласуването нямаше гласове "против" или "въздържал се"

единодушно парламентът преизбра кирил вълчев генерален директор бта
Снимка: БТА
Единодушно със 170 гласа "за" парламентът избра Кирил Вълчев за втори петгодишен мандат като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). При гласуването нямаше гласове "против" или "въздържал се".

Кандидатурата на Кирил Вълчев беше предложена от Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Тошко Йорданов ("Има такъв народ") и Мариана Бояджиева ("БСП-Обединена левица").

След като председателят на парламента Рая Назарян обяви Вълчев за избран, той положи клетва пред Народното събрание - да спазва Конституцията и законите на страната и да изпълнява добросъвестно задълженията си на генерален директор на БТА, като се ръководи от принципите, предвидени в Закона за БТА.

Рая Назарян му пожела успешен мандат.

В Народното събрание постъпиха повече от 60 писма в подкрепа кандидатурата на Кирил Вълчев, съобщи при представянето на номинацията му председателят на Комисията по културата и медиите Тошко Йорданов.

#генерален директор на БТА #генерален директор #кирил вълчев

