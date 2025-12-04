София посреща Нова година на площада със „Сигнал“, Mary Boys Band и Ирина Флорин

Новогодишният концерт в София ще започне в 21.30 часа на площад „Княз Александър I“.

Тази година на сцената ще бъдат „Сигнал“, Mary Boys Band, Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie и Dim4ou, които ще подарят на столичани музика, настроение и енергия от последните минути на 31 декември 2025 година до първите минути на 2026 година.

Празничната вечер ще бъде водена от Милица Гладнишка и Атанас Стоянов.

Столична община кани софиянци и гости на града да посрещнат новата година под откритото небе на София.