Президентът Румен Радев за Найден Вълчев: Той бе човек на духа и на дълга

Президентът Румен Радев изразява съболезнования на семейството и близките на поета, писател и преводач Найден Вълчев.

Той почина вчера на 98-годишна възраст.

"Чрез своето изящно слово Найден Вълчев пресъздаде най-фините нюанси на българската душевност, а творчеството му десетилетия наред оформяше културната ни чувствителност и обогатяваше националната ни идентичност", посочва държавният глава в съболезнователното писмо.

Румен Радев допълва, че творбите на автора ще вдъхновяват идните поколения, а песните по негови текстове ще продължават да докосват сърцата.