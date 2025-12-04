БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 01:25 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Енот се почерпи с уиски и припадна в тоалетна в САЩ (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Запази

„Крадецът“ е нахлул в затворен магазин за алкохол във Вирджиния

енот почерпи уиски припадна тоалетна сащ видео
Слушай новината

В събота сутринта служител в магазин за алкохол в района на Ашланд, щата Вирджиния, е намерил енот, припаднал на пода в банята в края на пиянското му приключение, предаде Асошиейтед прес от САЩ.

„Крадецът“ е нахлул в затворения магазин за алкохол във Вирджиния и е съборил долния рафт, където са били съхранявани скоч и уиски.

View this post on Instagram

A post shared by CNN (@cnn)


Бутилките са се счупили и алкохолът се е разлял на пода. Заподозреният се е държал като животно, защото всъщност е... енот.

„Аз лично харесвам енотите“, каза Саманта Мартин, служителка, която работи в местната служба за контрол на животните.

„Те са забавни малки същества. Той е паднал през една от плочките на тавана и се развихрил напълно, изпивайки всичко, което е намерил“.

Мартин добави, че е завела енота обратно в приюта за животни, въпреки че по пътя се е кикотила доста.

„Това е още един ден от живота на служител по контрол на животните, предполагам“, каза тя.

От службата за защитата на животните и приюта на окръг Хановър похвалиха Мартин за справянето с взлома и потвърдиха, че енотът е изтрезнял.

„След няколко часа сън и никакви признаци на нараняване (освен може би махмурлук), той беше безопасно освободен обратно в дивата природа с надеждата да е научил, че нахлуването с взлом не е добро решение“, казаха от агенцията, цитирани от АП.

#пиян енот

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин на живо по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
2
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"
3
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при...
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
4
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
"РефереРендум": "Възраждане" разпънаха транспарант с правописна грешка в пленарна зала
5
"РефереРендум": "Възраждане" разпънаха...
Отиде си поетът Найден Вълчев
6
Отиде си поетът Найден Вълчев

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: САЩ и Канада

В Ню Йорк запалиха светлините на елхата в Рокфелер център
В Ню Йорк запалиха светлините на елхата в Рокфелер център
Преговори за мир: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Маями Преговори за мир: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Маями
Чете се за: 01:00 мин.
Конгресмени от САЩ публикуваха видео от острова на Джефри Епстийн Конгресмени от САЩ публикуваха видео от острова на Джефри Епстийн
Чете се за: 00:57 мин.
Отдалечава ли се мирът в Украйна? Отдалечава ли се мирът в Украйна?
Чете се за: 04:00 мин.
Светна коледната елха на Капитолия Светна коледната елха на Капитолия
Чете се за: 00:30 мин.
Застой в преговорите за Украйна: НАТО към Киев - "Доставките на оръжия няма да спрат" Застой в преговорите за Украйна: НАТО към Киев - "Доставките на оръжия няма да спрат"
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове,...
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Съдът гледа мерките на част от задържаните за ексцесиите след протеста в София Съдът гледа мерките на част от задържаните за ексцесиите след протеста в София
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР) Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР)
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Франция търси подкрепата на Китай за мир в Украйна
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Първите пакети евромонети не стигнаха до малките населени места
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев за Найден Вълчев: Той бе човек на духа и на...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
Чете се за: 01:47 мин.
Български футбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ