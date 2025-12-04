Енот се почерпи с уиски и припадна в тоалетна в САЩ (ВИДЕО)

„Крадецът“ е нахлул в затворен магазин за алкохол във Вирджиния
В събота сутринта служител в магазин за алкохол в района на Ашланд, щата Вирджиния, е намерил енот, припаднал на пода в банята в края на пиянското му приключение, предаде Асошиейтед прес от САЩ.
„Крадецът“ е нахлул в затворения магазин за алкохол във Вирджиния и е съборил долния рафт, където са били съхранявани скоч и уиски.
Бутилките са се счупили и алкохолът се е разлял на пода. Заподозреният се е държал като животно, защото всъщност е... енот.
„Аз лично харесвам енотите“, каза Саманта Мартин, служителка, която работи в местната служба за контрол на животните.
„Те са забавни малки същества. Той е паднал през една от плочките на тавана и се развихрил напълно, изпивайки всичко, което е намерил“.
Мартин добави, че е завела енота обратно в приюта за животни, въпреки че по пътя се е кикотила доста.
„Това е още един ден от живота на служител по контрол на животните, предполагам“, каза тя.
От службата за защитата на животните и приюта на окръг Хановър похвалиха Мартин за справянето с взлома и потвърдиха, че енотът е изтрезнял.
„След няколко часа сън и никакви признаци на нараняване (освен може би махмурлук), той беше безопасно освободен обратно в дивата природа с надеждата да е научил, че нахлуването с взлом не е добро решение“, казаха от агенцията, цитирани от АП.