Енот се почерпи с уиски и припадна в тоалетна в САЩ (ВИДЕО)

В събота сутринта служител в магазин за алкохол в района на Ашланд, щата Вирджиния, е намерил енот, припаднал на пода в банята в края на пиянското му приключение, предаде Асошиейтед прес от САЩ.

„Крадецът“ е нахлул в затворения магазин за алкохол във Вирджиния и е съборил долния рафт, където са били съхранявани скоч и уиски.

Бутилките са се счупили и алкохолът се е разлял на пода. Заподозреният се е държал като животно, защото всъщност е... енот.

„Аз лично харесвам енотите“, каза Саманта Мартин, служителка, която работи в местната служба за контрол на животните. „Те са забавни малки същества. Той е паднал през една от плочките на тавана и се развихрил напълно, изпивайки всичко, което е намерил“.

Мартин добави, че е завела енота обратно в приюта за животни, въпреки че по пътя се е кикотила доста.

„Това е още един ден от живота на служител по контрол на животните, предполагам“, каза тя.

От службата за защитата на животните и приюта на окръг Хановър похвалиха Мартин за справянето с взлома и потвърдиха, че енотът е изтрезнял.