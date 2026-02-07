Едно полувреме за Мартин Минчев с екипа на Краковия в Полша

Мартин Минчев и Краковия записаха седмо равенство в полската Екстракласа. Българинът и неговите съотборници завършиха 1:1 при гостуването си на Лехия Гданск в мач от 20-ия кръг.

Българският национал започна сред стартовите 11 и се представи силно до почивката.Впоследствие нападателят бе заменен, след като бе заменен в самия край на първото полувреме, когато отборът му остана с човек по-малко. Минчев имаше възможност да вкара гол в началото на срещата, но вратарят на домакините Алексис Полсън спаси.

В края на първата част Карол Кнап набързо си изкара два жълти картона и беше изгонен. Това принуди старши треньора на гостите Лука Елснер да се лиши от единствения си чист нападател в лицето на Минчев.

С равенството отборът на Мартин Минчев събра 31 точки изаема 5-о място в класирането.

Други двама национали Владимир Николов и Виктор Попов останаха на пейката за Корона Киелце при поражението като домакин с 1:2 от Заглебие Любин.