БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Екип на РИОСВ - София спаси кукумявка, попаднала в комин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Екип на РИОСВ - София спаси кукумявка, попаднала в комин
Слушай новината

Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София спаси кукумявка, попаднала в комин, съобщиха от Министерството на околната среда и водите във Фейсбук.

След постъпил сигнал, експерти от инспекцията реагираха незабавно, за да помогнат на птица, попаднала в комин в района на бул. "Ботевградско шосе". Благодарение на съдействието на загрижени граждани, кукумявката беше извадена невредима, посочиха от министерството.

Тя е поета от екипа на РИОСВ – София и транспортирана до ветеринарна клиника "Добро хрумване", където ще ѝ бъдат осигурени грижи и наблюдение.

От министерството благодариха на гражданите и на ветеринарния екип за бързата реакция и отговорното отношение.

Преди дни по инициатива на природозащитници в Бургас бе спасено коте, зазидано под блок по време на строителни дейности.

#спасена кукумявка #кукумявка

Последвайте ни

ТОП 24

Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
1
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
2
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
3
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
4
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не...
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
5
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Неделчо Стойчев, криминален психолог: Пожарът на хижата край Петрохан е свързан с убийството и опит за заличаване на следи
6
Неделчо Стойчев, криминален психолог: Пожарът на хижата край...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Общество

Първият български хуманоиден робот гостува в 119-о училище в София
Първият български хуманоиден робот гостува в 119-о училище в София
Появиха се клипове от гинекологичен кабинет в София в сайтове за възрастни Появиха се клипове от гинекологичен кабинет в София в сайтове за възрастни
Чете се за: 01:40 мин.
Музика и огън: Пожарникар отдаден на професията и на традицията Музика и огън: Пожарникар отдаден на професията и на традицията
Чете се за: 04:37 мин.
След смъртта на тримата мъже: За собствеността и стопанисването на хижите у нас След смъртта на тримата мъже: За собствеността и стопанисването на хижите у нас
Чете се за: 03:27 мин.
Драстично завишени януарски сметки за ток - каква е причината? Драстично завишени януарски сметки за ток - каква е причината?
Чете се за: 03:57 мин.
История за отдаденост: Как Светлозар съчетава двата свята - на пламъците и фолклора История за отдаденост: Как Светлозар съчетава двата свята - на пламъците и фолклора
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже?
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за...
Чете се за: 07:57 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев? СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват извънредни проверки на ЕРП-тата в страната (ОБЗОР) Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват извънредни проверки на ЕРП-тата в страната (ОБЗОР)
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Властите в Испания смятат да забранят социалните мрежи за тийнейджъри
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ